俳優の望月春希（１８）が、タレント・はるな愛の半生を描いたＮｅｔｆｌｉｘ映画「ＴｈｉｓｉｓＩ」で映画初主演を務め、注目を浴びている。目を引く存在感と、唯一無二の感性を持つ超新星が爆誕した。アートの才能などを見込まれ事務所に所属し、２４年にドラマデビュー。約２か月のオーディションを経て、満場一致で本作の主演に大抜てきされた。「アイドルになりたい」と夢を抱く主人公・ケンジ／アイ（望月）の思春