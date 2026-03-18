サッカーＪ１のＣ大阪はこのほど、２２日のヴィッセル神戸戦（午後３時開始、ヨドコウ）で「大阪市民招待」の開催を記念し、地域活性化の一環として大阪市各区のマスコットキャラクターが大集合することを発表した。全２４区のうち大正、天王寺、鶴見、福島、都島、淀川は都合により欠席。当日はスタジアム場外でのグリーティングをはじめ、ピッチ上でのイベントなど以下の予定で登場する。◆グリーティング：＜１回目＞午前１