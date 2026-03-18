【新華社遵義3月18日】中国貴州省遵義市紅花崗区でこのところ、千ムー（約67ヘクタール）にわたって菜の花が咲き、黄金色の花と緑豊かな山々が見事なコトントラストを成した。地元では文芸公演やスポーツ大会などを企画し、花見やピクニックに多彩な魅力を添えており、花畑の近くで躍動感あふれるバイクレースも開かれた。多くの観光客が訪れ、春の田園風景を楽しんでいる。花見関連のイベントは1カ月続く予定。観光客のさま