元「ＳＤＮ４８」で女優の木本夕貴（３９）が１８日までに、俳優・山内涼平（３０）との結婚を発表した。ＳＮＳに「皆さまへ」と題した文書をアップし、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、山内涼平と木本夕貴は入籍いたしましたことをご報告いたします」と連名で伝えた。「また、新しい家族にも恵まれ新たな一歩を踏み出す運びとなり、穏やかな幸せを感じる日々を過ごしております」と明かし、「落ち着いてからのご