「大和証券Mリーグ2025-26」3月17日の第1試合。セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）が、ラス目から一夜にして主役に躍り出る、衝撃の嶺上開花を炸裂させた。【映像】劇的な嶺上開花にも冷静そのもの 醍醐の“ねっとりツモ”場面は南2局。醍醐は1万3900点持ちのラス目に沈み、苦しい展開を強いられていた。しかし、親番を迎えたこの局、配牌から反撃のドラマは始まっていた。役牌かつドラの發が対子、場風の南も対子、