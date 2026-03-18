きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1100円以上値上がりしました。17日のニューヨーク市場で主要な指数がそろって上昇し、東京市場でもその流れを受け、AI・半導体関連株を中心に買い注文が入っています。原油価格は高止まりが続いていますが、日本政府が日米首脳会談で、アメリカ側に対し、アラスカ州で生産された原油の調達を要請する方向で調整が進められていると伝わり、原油の供給不安や景気の減速懸念がやや後退して