マンチェスター・シティはUEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16の2ndレグでレアル・マドリードと対戦。1-2と敗れ、合計スコア1-5で大会から姿を消した。3点差をひっくり返すという困難なミッションに挑んだシティだったが、20分に早くも暗雲が垂れ込める。MFベルナルド・シウバがペナルティエリア内で腕を使ってシュートをブロックし、レッドカードが提示されてしまった。これによるPKをヴィニシウス・ジュニオールに決められ、点