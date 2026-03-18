2年ぶりの王座奪還なるか！海上自衛隊第4航空群は2026年3月16日、公式Xにて令和７年度米海軍主催固定翼哨戒機多国間共同訓練（シードラゴン2026）に参加するため、同部隊所属のP-1哨戒機が神奈川県にある海上自衛隊厚木航空基地を離陸する様子を公開しました。【面構えが違うぜ…】優勝目指して出発する参加隊員とP-1を写真で（画像）「シードラゴン2026」は、3月8日から24日までの期間、グアム周辺の海空域で実施されます。こ