旭川市の市立旭川病院の産婦人科が医師不足のため、2026年4月から分娩や手術などの診療を休止することがわかりました。市立旭川病院によりますと、現在産婦人科は医師3人で運営していますが、札幌医科大学から派遣されている医師が2026年3月末に1人、2026年4月末に1人退職するということです。2026年5月からは医師1人体制になり、外来診療のみとなります。札幌医科大学の教授などと協議していましたが、代わりの派遣などは受けられ