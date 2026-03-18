WBCで右膝を負傷した鈴木誠也。その状態が判明した(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」のメンバーとしてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したカブスの鈴木誠也が、準々決勝で痛めた右膝の状態について明かした。【動画】二盗を試みた際に…鈴木誠也の負傷シーンを見るカブスの地元放送局『Marquee Sports Network』のYouTube動画内で鈴木は「開幕はちょっとどうなるかわからないですけど、状況見ていけ