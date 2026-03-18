タレントさとう珠緒（53）が17日までに、インスタグラムを更新。入浴ショットを披露した。さとうは「最近ちょっとお煎餅ブームです」と書き出すと「先日の温泉ロケ」「よじごじDaysでオープンしたばかりのふふ城ヶ島海風のしらべへ」として、タオルを巻いた後ろ姿で海を眺めながら入浴するショットなどを披露。「景色もお食事もとっても素敵で癒しの時間でした」と振り返り「今度はプライベートでもゆっくり行きたいな」ともつづ