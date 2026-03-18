日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が17日までに、インスタグラムを更新。「放送30周年記念TVアニメ名探偵コナン展」を訪れた様子を公開した。河出アナは「コナン展行ってきた!」と書き出すと「アニメ30周年おめでとうございます」と祝福した上で「コナンを見始めた時は少年探偵団と同い年だったのに、今や安室さんと同い年」としみじみつづった。メガネをかけた姿で展示と写るショットを載せ「アニメが出来上がるまで