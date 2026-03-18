元グラビアアイドルのタレントかとうれいこ（57）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「最近髪の調子がいいです」と報告。海を臨むゴルフ場を背に、グレーのニットトップス姿をアップした。「シャンプー変えたからかな、、髪も肌も乾燥には特に気をつけています潤いって大事だから、年齢とともにちょっとした手間は必要。髪は一生の友達何かありましたねロングヘアになりつつあります。どこ