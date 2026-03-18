「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（29）が17日、自身のXを更新。水着ショットを投稿した。「チョコミント」とつづり、茶色とミントグリーンのボーダー柄ビキニ水着姿を公開。胸の谷間がすべてあらわとなるデザインで抜群のスタイルを披露し、「9頭身美ボディー」と称されるスラリと伸びた脚線美も際立った。ファンやフォロワーからも「人間国宝級」「神の造形」「爽やか