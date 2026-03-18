6人組ガールズグループ、Be GirlsのメンバーSAYAKAが17日までに自身のインスタグラムを更新。ソロデビューを発表した。SAYAKAは「SAYAKA Solo Debut Single『7 years』3.20 Release」とシングルのリリース決定を報告した。続けて「歌手を目指した日から今日までは、あっという間のようで、決して短くはない時間でした」と回顧し「"But nothing's changed in 7 years"変わらなかった日々の中にある悲しい諦めと、それでも負けたくな