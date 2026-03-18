元櫻坂46のフジテレビ原田葵アナウンサー（25）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪取材のオフショットを公開した。これまでもイタリアでのオフショットを多数公開していた原田アナは「閉会式の中継でヴェローナに行った際に同期の東中とお散歩するなどしました」とつづり、街や会場の風景などとともに、同じ2023年入社の東中健アナ（25）とのツーショットを披露。「街が世界遺産ということで世界遺