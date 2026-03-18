バルセロナ五輪バドミントン女子日本代表でスポーツキャスター、タレントの陣内貴美子（62）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。誕生日の祝福を受けた様子を公開した。12日に誕生日を迎えた陣内は「ZIPで62歳の誕生日を祝ってもらいました」と報告。同番組では水曜日のパーソナリティーを務めており、総合司会の日テレ水卜麻美アナ（38）ら共演者とともに、花束を持った陣内が写る集合写真を載せ「ありがたいことです」と