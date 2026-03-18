俳優の仲里依紗（36）が18日、東京・銀座のNISSAN CROSSINGで行われた『仲里依紗とROOXのあがルークス祭り』メディア取材会に登壇した。【全身ショット】さすがのスタイル！ド派手コーデを着こなす仲里依紗日産の新型『ルークス』のCMキャラクターを務める仲が手掛けるオリジナルブランド「RE.」と日産がコラボし、18日から22日まで期間でイベントを開催。仲がNISSAN CROSSINGの装飾からプロデュースし、スペシャルコラボラッ