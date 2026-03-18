日本テレビの滝菜月アナウンサー（32）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。後輩アナとのオフショットを公開した。滝アナは「モカさん＆ポテさん」とつづり、同局の並木雲楓（もか）アナ（24）と、滝アナの愛犬とともに写るスリーショットを披露。「花粉に負けずテラスランチしてきました」と振り返り、並木アナが愛犬を抱える様子も載せ「可愛がられてポテ大喜びだったまた行こう〜!!」と続けた。最後にハッシュタグを付け