中島哲也監督の最新作『時には懺悔を』が8月28日に公開されることが発表された（配給： ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）。さまざまな事情により公開が延期されていた本作の新たな公開日が決まったことにあわせ、特報映像とメインビジュアルも解禁された。【動画】映画『時には懺悔を』特報映像本作は、打海文三の同名小説を原作に、重度の障がいを抱える子どもを通して親子の絆や人生の再生を描くヒューマンドラマ