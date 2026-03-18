ＳＢＩホールディングス（ＨＤ）は、法定通貨などを裏付けとする暗号資産の一種「ステーブルコイン」を使った資産運用事業に乗り出す。利用者がコインを貸し出す対価として利回りを受け取る「レンディング（貸し出し）」サービスを１９日にも始める。米国などで利用が進むステーブルコインを日本でも普及させたい考えだ。暗号資産交換業の子会社「ＳＢＩＶＣトレード」が米ドルや米国債を裏付けとする「ＵＳＤＣ」のレンディ