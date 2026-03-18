モスクワのクレムリンにある聖堂で礼拝を執り行うジョージア正教会総主教のイリヤ2世＝2013年1月（タス＝共同）【モスクワ共同】ジョージアのメディアによると、ジョージア正教会最高位で総主教のイリヤ2世が17日、心不全のためトビリシの病院で死去した。93歳。宗教活動が制限されたソ連時代から50年近くにわたりジョージア正教会のトップを務め、教会の復興を推進した。2カ月以内に新たな総主教が選出される。本名はイラクリ