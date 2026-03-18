俳優の渡辺謙が１８日、ＷＢＣ決勝「米国―ベネズエラ」（１７日（現地時間）・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）を独占配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」に生出演した。「Ｎｅｔｆｌｉｘ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める渡辺は、試合直前にＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーターを務める二宮和也、２３年ＷＢＣ日本代表として優勝に貢献した