◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）初優勝を狙うベネズエラが先制した。 両チーム無得点の３回に１死一、二塁の好機をつくり迎えたのはガルシア。４球目が暴投で１死二、三塁となり、ガルシアが中犠飛を放った。重要な先取点を奪い、ナインやファンは大熱狂。大きな１点が刻まれた。世界一をかけた一戦の先発マウンドに米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン