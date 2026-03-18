ＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）の決勝で米国とベネズエラの勝者となった各選手が、１０万ドル（約１５９０万円）以上の賞金を受け取る見込みであると１７日（日本時間１８日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が伝えた。同メディアの取材で大会運営に詳しい関係者によれば、２３年の前回大会と比べて、参加した全２０チームへの支払いは２倍以上に増加。選手への支払いは、各チームに与えられる賞金