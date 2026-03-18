シンガポール海峡を通過する米海軍の強襲揚陸艦トリポリ＝17日/Edgar Su/Reuters（CNN）米海軍の強襲揚陸艦トリポリが17日、シンガポール沖のマラッカ海峡に近づいていることがわかった。トリポリには中東に向かう海兵隊員や海兵が乗艦しているとみられる。CNNが確認した船舶自動識別装置（AIS）の追跡データによると、トリポリは17日午前、南シナ海の南西端に位置するシンガポールに接近していた。米海軍の艦船はしばしば、AISの