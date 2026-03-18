元フジテレビでフリーアナウンサーの本田朋子（42）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。愛犬とのツーショットを公開した。本田は「のんびりと公園遊びして、おやつタイムはクレープをテイクアウト」と切り出すと「11歳になったナナちゃんもたっぷりお散歩できて良い表情」として、公園で愛犬を抱いて写るツーショットや、クレープを手にした様子などを披露。「なんでもない日常だけど、特別なひととき」と続けた。本田は12