フジテレビ松村未央アナウンサー（39）が17日までに、インスタグラムを更新。元同局アナらとのショットを公開した。松村アナは「久しぶりの朋子さん会えてうれしいーー!!アナウンス部へ連れて行っちゃいました」「メイクルームで会った玲子さんも」とつづると、同局の遠藤玲子アナ（43）とともに、元フジテレビでフリーアナウンサーの本田朋子（42）と写るスリーショットを披露。「スポーツを担当していた当時、2人とはいろん