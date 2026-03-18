連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリアフジテレビ／里谷多英インタビュー（前編）アスリートが競技引退後のセカンドキャリアでも一定の成功を収めることは、決して簡単なことではない。そのまま指導者や解説者として活躍できれば申し分ないだろうが、その受け皿も限られている。新たな働き口を求めても、経験のない仕事に馴染めず、苦しい生活を送っている元アスリートは少なくない。とはいえ、競技時代とはまった