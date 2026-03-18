俳優の黒川想矢が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演。自身の悩みを告白した。黒川想矢映画『国宝』など話題作への出演が続き、ネクストブレイク俳優として期待を集めている黒川が、TGCに初登場。会場中に桜の花びらが舞い散る幻想的な演出のなか、どこか緊張した面持ちながらも一歩ずつ踏みしめるように、“TGCランウェイデビュー”を飾った。