起業家バンクは3月16日、「中小事業者における補助金・助成金活用」の調査結果を発表した。調査は2月3日〜5日、従業員数100名以下の事業者(補助金・助成金に興味がある)1,003名を対象にインターネットで行われた。補助金・助成金の申請や受給状況はじめに、事業で補助金・助成金の申請や受給をしたことがあるかと質問したところ、半数近くが「補助金・助成金の申請を行った」(46.9%)ことが明らかに。また、「受給した」人は43.3%で