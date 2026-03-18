AZWAYは3月9日、「マイホーム購入に関する意識調査」の結果を発表した。調査は1月4日〜12日、20代〜60代の男女300人を対象にインターネットで行われた。マイホームの購入状況マイホームの購入状況を聞いたところ、購入済みが49.7%、購入検討・購入予定は33.3%という結果に。希望する住まいは「戸建て(注文住宅・建売住宅・中古戸建)」が最多の63.0%。住空間の広さや独立性を重視する層に人気のよう。一方で、「マンション(新築・中