記者の質問に答えるカブス・鈴木＝メサ（共同）【メサ共同】米大リーグ、カブスの鈴木誠也外野手は17日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦で痛めた右膝について「思ったより検査結果は悪くはなかったし、少し安心しているところ」と話した。16日にMRI検査を受け、後十字靱帯の軽度の損傷と診断された。26日の開幕戦に間に合うかどうかは微妙だが「（状態は）昨日よりも良いし、日に日に良くな