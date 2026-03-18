中国国家統計局の付凌暉（フー・リンフイ）報道官は16日、国務院新聞弁公室が開催した記者会見で、「最近、中東地域の地政学的な衝突が世界の原油価格の変動をもたらし、市場の懸念を引き起こした。しかし、中国のエネルギー供給保障能力は高く、外部市場の変動に対応できるだけの十分な基礎と条件が備わっている。目下、世界のエネルギー価格に影響を与える不確定要因は多くあり、中国国内物価への輸入を通じた影響については引き