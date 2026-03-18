1000年以上生きるエルフで、歴史上最も多くの魔族を葬り去り、“葬送のフリーレン”の異名を持つ魔法使い・フリーレン。圧倒的な実力を持ちながら、魔法オタクで朝起きるのが苦手、ずぼらでドライな親しみやすいキャラクターが人気を集めています。All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン