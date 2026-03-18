2026年3月17日、北海道室蘭市で高齢男性が運転する乗用車が道路脇の立木に衝突する事故がありました。事故があったのは室蘭市高砂町1丁目の丁字路交差点の道路脇です。17日午後1時10分ごろ、「木とぶつかった」と乗用車を運転していた80代の男性から警察に通報がありました。 警察によりますと、男性は丁字路交差点を右折するため、一時停止しようとしたところ、ブレーキとアクセルを踏み間違えたと話しているということ