3月18日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日は雨の一日、夜には強まる 今日はほぼ1日雨が降る見込みで、特に夜に雨脚が強まりそうです。日中は降ったり止んだり、夜には広く雨が強まり、雷にも注意が必要です。夜は寒冷前線が通過するため、雨脚が強まり風も強く吹くでしょう。 今朝の最低気温は熊本市で7.9℃、阿蘇市乙姫で0.3℃でした。午後には南風が強まって気温