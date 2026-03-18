「大相撲春場所・１１日目」（１８日、エディオンアリーナ大阪）西序ノ口１４枚目の森麗（３８）＝大嶽＝が東序ノ口２０枚目の旭大陽（１８）＝大島＝と対戦。押し倒されて２勝４敗となり、自己ワーストを更新する３９場所連続の負け越しが決まった。旭大陽は３勝３敗。立ち合いから押し込んで前に出たが、残されると失速。力尽きたように後退し、回り込もうとするも押し倒された。序ノ口デビューから３８場所連続負け越しと