◇第6回WBC決勝ラウンド決勝米国ーベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝で米国とベネズエラが対戦。Netflix実況アナのプレーボール直後のフレーズがネットで話題となった。3大会連続決勝進出となった米国と初優勝をかけたベネズエラの頂上決戦。Netflixの実況を務めた日本テレビ・平松修造アナウンサーがプレーボールコール直後に「呼吸を止めて一