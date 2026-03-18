歌手きゃりーぱみゅぱみゅ（33）が18日までにXを更新。自身のステージを幼い子どもが鑑賞した動画を公開し、感激をつづった。きゃりーは16日に米ハワイで開催されたイベント「ASOBI EXPO in Hawaii」に出演。「3ヶ月ぶりのライブ楽しかった〜！」と久しぶりのステージを満喫した様子をつづった。続く投稿では、自身のパフォーマンスに合わせて子どもが手をたたきながら楽しむ様子を撮した動画をアップ。「母ちゃん嬉しくて泣いちゃ