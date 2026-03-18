元NHK名古屋放送局キャスターでフリーアナウンサーの亀蔦なごみ（31）が18日までにインスタグラムを更新。第1子となる男児を出産したことを報告した。亀蔦は「ことしの1月に第一子を出産しました。元気で大きな男の子です。今は2ヶ月が過ぎ赤ちゃんとの生活にも慣れてきました」と愛息の写真を公開。「妊娠も出産も育児も想像以上に大変なことの連続でしたが、想像以上にたくさんの幸せをもらっています。第二の人生が始まったよう