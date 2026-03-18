【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念イベント】 開催期間：3月18日～2027年1月11日 「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年アニバーサリー・フードの撮り下ろしをお届けする。 2026年3月18日で開業5周年を迎える「スーパー・ニン