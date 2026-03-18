佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝は園田開催に替わった１７日も活躍。２レースのイオシーワンで勝利を飾ると１０レースのクレスコユウシャを操り見事に逃げ切った。体調不良のため１０日に３鞍の騎乗をキャンセルした原因が花粉症と分かり、今週からしっかり対策した効果もあった。「これまで兆候がなかったので、まさか花粉症とは思わなかった。私の場合はせきが止まらなくなるみたい」と、少し困惑気味だった。１