ドジャースの大谷翔平投手（３１）の今季初登板が１８日（日本時間１９日）のジャイアンツとのオープン戦に決まった。ロバーツ監督が１７日（同１８日）に発表した。カリフォルニア・ポスト紙のジャック・ハリス記者は自身のＸ（旧ツイッター）で「大谷は来週のフリーウェイシリーズの試合にも登板する予定だ。これにより、クリーブランドと今季２カード目のシリーズで、レギュラーシーズン初登板となる可能性が高い」と速報し