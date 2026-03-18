５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」の山中柔太朗が１８日までに自身のインスタグラムを更新し、フードを被った写真などを投稿した。この投稿には「柔太朗くんお疲れ様〜可愛い〜癒しだ〜」「柔ちゃんの前髪あるのめっちゃ大好き」「可愛すぎる、、大好きです」「雪だるまみたいでおかわ」「柔ちゃん、本当パーカーが似合いすぎて爆裂にかっこいい」などのコメントが寄せられている。