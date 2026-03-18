ＷＢＣ決勝・米国―ベネズエラ戦が１７日（日本時間１８日）に米国マイアミのローンデポ・パークで開催。試合前にはファイナルを飾るに相応しい盛大なセレモニーが行われた。今大会を通じて際立ったのがベネズエラ、ドミニカ共和国などのカリブ＆中南米諸国の熱量。決勝トーナメントの開催地・マイアミにはこれらの国からの移民も多く、連日、情熱的な応援が送られている。準々決勝で侍ジャパンを圧倒したベネズエラファンた