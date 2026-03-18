テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１８日、１７日に名古屋で桜の開花が発表されたことを報じた。開花発表は、１６日の岐阜、高知、甲府に続き、全国で４か所目。番組では東京の開花を期待し標本木がある靖国神社から生中継した。１７日に続き同所から中継した齋藤寿幸リポーターは「今日も一輪だけ白くなっています。昨日と全然変わっていないように見えるんですが、全然違いますね。よく見