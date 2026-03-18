学ぶことの基本姿勢について、車の両輪のように備えて進んで行く重要な二つのこと 子（し）曰（いわ）く、学（まな）んで思（おも）わざれば則（すなわ）ち罔（くら）し。思（おも）うて学（まな）ばざれば則（すなわ）ち殆（あや）うし。 ＜訳＞先生がいわれた。教えられたことを学ぶことや、本を読むだけで、さらに深く思索をしなければ、知識を得るだけになってしまう。また、考えるだけで自分勝手に思い込んでしまうのは危な