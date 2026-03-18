ダイエット中にカカオ成分70％以上のチョコレートを食べるべき理由 １日２５グラムを５回に分けて食べる カカオ成分７０％以上のチョコレート（高カカオチョコレート）は、内臓脂肪を燃焼しやすくするために活用したい食材です。 高カカオチョコには「カカオプロテイン」という消化吸収の遅い、植物性たんぱく質が豊富に含まれています。食物繊維も豊富に含まれているため、両方の栄養素の働きによって小腸