自分のアピール力をアップする「近接性」と「単純接触効果」とは 好感度アップのための心理テクニック 人と人とが出会って交流を始めると、親密の度合いが深まっていきます。しかし、相手との距離がどの程度縮まるかは、人によって変わってきます。これは、人が他人からどう思われているかという「対人魅力」の差によるものです。 対人魅力は、見た目の好みや同じような経験をしているかどうかといったことで増していきま